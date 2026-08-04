"Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c'è niente da mangiare". È stato questo il drammatico appello lanciato da una bambina di 8 anni, residente in provincia di Parma, che, dopo essere stata lasciata nell'abitazione senza custodia, ha deciso di chiamare il 118 per chiedere aiuto al culmine della propria angoscia. Dopo l'intervento dei carabinieri, denunciati per abbandono di minore alcuni componenti del nucleo familiare.
Chiamata provvidenziale
La centrale operativa ha inviato sul posto il personale sanitario, allertando contestualmente l'Arma dei carabinieri. Le pattuglie hanno potuto verificare che la bimba non solo era sola in casa, senza la presenza di un adulto da diverse ore, ma effettivamente all'interno dell'abitazione non vi era cibo a disposizione. I sanitari e i militari, a quel punto, l'hanno tranquillizzata e presa in custodia.
Familiari denunciati
La piccola è stata poi trasportata in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Parallelamente è stata attivata anche la rete di tutela per i minori: gli assistenti sociali hanno preso in carico la bambina per garantirle un supporto psicologico e una collocazione sicura. I carabinieri hanno inoltre denunciato alcuni componenti del nucleo familiare della bambina per abbandono di minore.