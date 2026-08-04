La centrale operativa ha inviato sul posto il personale sanitario, allertando contestualmente l'Arma dei carabinieri. Le pattuglie hanno potuto verificare che la bimba non solo era sola in casa, senza la presenza di un adulto da diverse ore, ma effettivamente all'interno dell'abitazione non vi era cibo a disposizione. I sanitari e i militari, a quel punto, l'hanno tranquillizzata e presa in custodia.