Monza, bimbo di 9 anni passa le giornate solo al bar: interviene la polizia locale

Gli agenti della polizia locale, dopo aver avviato le procedure per identificare i famigliari, sono riusciti a risalire alla madre. La donna, una cittadina peruviana, in un primo momento, ha dichiarato di trovarsi a Milano per lavoro e che avrebbe presto raggiunto il comando; poi, però, ha detto di essere a Roma e di poter arrivare solo in tarda serata (era ora di pranzo). Il padre del bambino, invece, si trova in Perù. Nel frattempo gli agenti avevano rintracciato anche il fratello di 19 anni, che era a casa con la sorella di 15. Anche loro sono stati portati al comando.