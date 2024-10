Verona, indagato l'agente della Polfer che ha sparato e ucciso un migrante

"A chi propone letture fuorvianti e ingenerose dell'accaduto, ricordiamo che i poliziotti hanno pochi istanti per poter decidere come reagire di fronte a situazioni emergenziali. E non lo fanno certo a cuor leggero. Il collega che ieri, per quanto emerso dai primi accertamenti, sembra essere stato costretto - ribadiamo: costretto! - a usare l'arma ha, come spiega il comunicato stampa della Procura, immediatamente dopo cercato di soccorrere l'aggressore che stava morendo. Basterebbe questo a capire che sotto quella divisa c'era una persona dotata di un profondo senso di umanità, che dovrà portare per tutta la vita il peso di quei brevi, drammatici momenti". Lo ha affermato Felice Romano, segretario del sindacato di polizia Siulp, sul caso dell'agente della Polfer indagato per eccesso colposo di legittima difesa.