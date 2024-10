Verona, aggredisce agenti con un coltello davanti alla stazione: ucciso

L'uomo in un primo momento avrebbe aggredito gli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi di un incidente automobilistico. Una volta in stazione, in preda a uno stato di alterazione (probabilmente dovuto all'assunzione di sostanza alcoliche o stupefacenti), la vittima ha danneggiato, prendendola a calci, la biglietteria, la vetrina di una tabacchiera e anche alcune auto parcheggiate.