Civitavecchia (Roma), uccide la ex nonostante il braccialetto elettronico

Nel caso di Civitavecchia quindi il dispositivo non ha salvato la donna, come non era sfuggita alla morte Celeste Palmieri, uccisa nei pressi di Foggia solo poche ore prima, anche se il suo omicida aveva il braccialetto. E proprio sul mancato funzionamento del dispositivo di allarme alcune forze politiche, come Pd e Avs, chiedono al governo, e in particolare al ministro Piantedosi, di intervenire. Anche perché l’utilizzo del braccialetto può effettivamente salvare vite, come è accaduto invece in altre situazioni.