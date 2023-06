Napoli, migranti armati sequestrano nave turca | Intervengono le forze speciali

Una nave turca, Galata Seaways, diretto in Francia, è stato sequestrato da 15 clandestini all'altezza dell'isola di Ischia, nel golfo di Napoli.

Alcuni dei migranti, armati con coltelli, avrebbero tentato di entrare nella plancia di comando con l'intenzione di dirottare il traghetto. L'intervento delle forze speciali del Battaglione San Marco, con due elicotteri, ha permesso di sventare il blitz e di riportare, in parte, la situazione alla normalità. "La nave è stata recuperata ma non ancora messa in sicurezza perché quelli che l'avevano occupata sono chiusi dentro", ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.