Migranti, la Farnesina chiede chiarimenti a Berlino sulla nave Humanity 1 di una Ong tedesca

Tra i dossier che saranno toccati a Bruxelles potrebbe infatti trovare spazio anche quello sulla gestione europea dei flussi migratori, argomento trattato dalla Meloni già in occasione della telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Per il presidente del Consiglio l'unico modo per risolvere il problema "è far parlare l'Africa con l'Europa", senza dimenticare però "il diritto del mare". Secondo il premier, infatti, "se tu incontri per caso in mare una barca in difficoltà, sei tenuto a salvare chi è a bordo. Ma se fai la spola tra le coste africane e l'Italia per traghettare migranti, violi apertamente il diritto del mare e la legislazione internazionale. Se poi una nave Ong batte bandiera, poniamo, tedesca, i casi sono due: o la Germania la riconosce e se ne fa carico o quella diventa una nave pirata".



E proprio in questo senso la Farnesina ha chiesto chiarimenti a Berlino, domandando "al più presto informazioni di dettaglio sulle persone presenti a bordo della nave, sulle zone marine in cui ha operato la nave, se vi siano persone vulnerabili a bordo e se sia stata già avanzata richiesta di protezione internazionale". Da parte italiana, sottolinea il ministero, "si continuerà naturalmente a monitorare la situazione a bordo di questa e delle altre navi e a fornire l'assistenza di emergenza che si dovesse rendere necessaria".

La risposta tedesca non si è fatta attendere: "Il governo federale - ha fatto sapere l'ambasciata - ha risposto per iscritto alla nota verbale del governo italiano esponendo la propria interpretazione del diritto. Per il governo federale, le organizzazioni civili impegnate nel salvataggio dei migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Salvare persone in pericolo di vita è la cosa più importante. Secondo le informazioni fornite da Sos Humanity, sulla nave Humanity 1 battente bandiera tedesca attualmente ci sono 104 minori non accompagnati. Molti di loro hanno bisogno di cure mediche. Abbiamo chiesto al governo italiano di prestare velocemente soccorso".