Ventimiglia, la mamma di Allen: "La prima cosa che ha chiesto? Il suo biscotto preferito, aveva fame"

Intanto, aggiunge, "non sappiamo cosa sia successo, lui non è in grado di spiegarcelo: è un bambino curioso, gli piace esplorare, ma non si era mai allontanato così. Il campeggio era un posto nuovo per lui, con tante persone intorno, tra cui molti bambini. Credo sia stato attirato dalle bandiere all'ingresso".



Per concludere con un pensiero alla straordinaria macchina delle ricerche che si è subito attivata: "Non avrei mai pensato a una mobilitazione del genere. Non sono sicura che funzioni così anche nelle Filippine: c'è stato un grandissimo aiuto da parte di tutti. Essendo noi stranieri, pur avendo la cittadinanza straniera, ci fa ancora più piacere. Stavolta ci siamo sentiti davvero parte di una comunità: gli italiani ci hanno dimostrato quanto è forte il loro senso di solidarietà".