Bimbo ritrovato, parla il testimone finito tra i "sospetti": "Mi hanno torchiato bene"

"Mi hanno torchiato bene": Pierluigi Dellano lo ripete più volte, con tono stanco ma deciso. È l'uomo che ha incrociato Allen, il bimbo scomparso e poi ritrovato nei boschi. Per ore è stato considerato un possibile sospetto: la sua casa è stata perquisita e lui stesso a lungo interrogato, dopo che i cani molecolari si erano fermati davanti al suo cancello. "Volevo solo aiutarlo", ha detto in un'intervista a La Stampa. Allen, racconta Dellano, era arrivato nella sua villa e sembrava spaesato. Lo ha accompagnato in strada per cercare aiuto, ma il bambino si è divincolato e si è allontanato. "Non parlava bene, cercava il papà", aggiunge. Solo dopo due ore, compreso il contesto, l'uomo ha capito la gravità della situazione.