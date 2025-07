Ventimiglia, sequestrata l'auto dell'uomo che ha visto il bimbo scomparso dal camping | Il testimone portato in caserma

Ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove dalla serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Allen Bernard Ganao, un bambino di appena cinque anni. Il piccolo, che indossa una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi, si trovava con la famiglia nel campeggio "Por La Mar", nella zona di Latte, quando ha fatto perdere le sue tracce. Portato in caserma un testimone che venerdì sera lo avrebbe visto per ultimo: l'uomo ha spiegato di aver visto il piccolo vicino al suo terreno e di averlo accompagnato verso la strada. Sequestrata la sua auto perché il testimone ha cambiato versione: prima ha detto di aver accompagnato il piccolo a piedi poi si è corretto e ha detto di averlo fatto salire in macchina. L'auto adesso sarà fatta esaminare dagli specialisti del reparto investigazioni scientifiche.