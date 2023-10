Venezia, chiuso l'aeroporto Marco Polo per uno stormo di gabbiani

A Venezia l'aeroporto Marco Polo è stato chiuso a causa di uno stormo di gabbiani posizionato in testa alla pista.

In accordo con Enav, alcuni voli sono stati indirizzati su altri scali, quali Verona, Trieste, Milano. Lo scalo è tornato regolarmente operativo dopo un'ora. Per allontanare lo stormo, "sono stati utilizzati tutti gli strumenti previsti, tra cui il falco comandato dal falconiere e i dissuasori acustici - spiega Save, la società che gestisce lo struttura . - Si tratta di strumenti rispettosi della fauna in grado di garantire al tempo stesso la sicurezza".