Venezia, rientra in Italia lo spagnolo che si tuffò nel canale da un palazzo: multato e rilasciato

Come riporta Il Gazzettino, il giovane, Jordan Morillo , è stato riconosciuto dal sistema informatico di controllo interforze (a inizio aprile i vigili di Venezia lo aveva individuato grazie ai video caricati sui social) e poi portato negli uffici della polizia in aeroporto: qui gli sono stati notificati i provvedimenti della polizia locale di Venezia. Poi Morillo è stato lasciato andare.

Nel dettaglio, a Murillo è stata notificata una multa da 2mila euro per la violazione di numerosi articoli al regolamento di sicurezza urbana. Inoltre, gli è stato fatto nominare un legale per permettergli di difendersi dalla denuncia per pericolo alla navigazione.

"In queste ultime settimane abbiamo monitorato gli spostamenti del 'tuffatore' e alla prima occasione, grazie alla rete che Venezia ha saputo costruirsi, siamo riusciti a dimostrare che né la città né l’Italia si fa prendere in giro da chi pensa di essere furbo e sfrutta il nostro territorio per mettersi in mostra. Qui non funziona così. Speriamo questo serva come avvertimento per tutti coloro che intendessero venire a Venezia a tenere comportamenti pericolosi e oltraggiosi. Chi viola le leggi verrà sanzionato", ha detto il comandante della polizia locale Marco Agostini, come riporta il Corriere del Veneto.

Il giovane spagnolo non era solo durante le sue performance in città. Anche gli altri tre ragazzi del gruppo di youtuber e atleti di parkour di cui fa parte, il Phat Team, sono stati individuati e segnalati alle autorità di frontiera. Individuato anche il basista, un giovane veneziano residente nell'edificio che dà su campo di San Pantalon e sul rio adiacente, dal quale il più spericolato dei quattro si era tuffato il 24 marzo.