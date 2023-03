Tuffi nei canali di Venezia e monumenti rovinati a Roma: continuano i casi di turisti senza rispetto in Italia

"Mattino Cinque News" affronta il problema in aumento, agganciandosi ai recenti fatti di cronaca

Aumenta, purtroppo, il numero di turisti incivili e senza rispetto in vacanza in Italia. Se ne parla a "Mattino Cinque News", facendo riferimento all'ultimo caso: un ragazzo, che, qualche giorno fa, si è gettato in un canale di Venezia tuffandosi dal cornicione di un palazzo alto tre piani.

"A questo bisognerebbe dare la patente dello stupido", commenta il sindaco Luigi Brugnaro, puntando il dito contro questo tipo di comportamenti. "Si tratta di delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. Pensate se fosse passata una barca sotto...".

Non va meglio nel resto dell'Italia. A Roma, per esempio, dove le fontane diventano spesso docce pubbliche e i reperti storici panchine su cui consumare i propri pasti. Oppure a Pompei, dove un turista australiano ha percorso il parco archeologico in scooter.