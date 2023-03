Roma, disabile portata in braccio dai vigili sulle scale mobili della metro: è polemica sull'accessibilità

Leggi Anche Roma, scolari rinunciano alla gita per non lasciare solo il compagno in carrozzina

"Non ce la faccio" Sono le 9:30 del mattino di metà marzo. Sam ha 21 anni ed è arrivata dagli Stati Uniti per visitare Roma. E' ammalata di Sla e gira con un deambulatore. La ragazza vorrebbe visitare il Colosseo ma si trova davanti una barriera insormontabile: la scala mobile è ferma da mesi. Lei, secondo quanto riferiscono alcune testimonianze, avrebbe chiesto indicazioni ma poi, in difficoltà, si sarebbe fermata dicendo "non ce la faccio", per poi scoppiare in lacrime.

Il montascale fuoriuso Il montascale, dicono testimoni, in quel momento non funzionava. I vigili allora intervengono per aiutarla: uno si carica il deambulatore, l'altro prende in braccio lei e scendono così la scala di marmo parallela a quella mobile, ferma. "Un gesto che merita un encomio - afferma il consigliere di FdI Federico Rocca, che ha denunciato la vicenda - ma che evidenzia, ancora una volta, la presenza delle barriere architettoniche".

Poi di nuovo funzionante Al ritorno dalla visita al Colosseo il montacarichi era tornato a funzionare, e la 21enne è riuscita a spostarsi da sola. Ma se Sam, alla fine, ha potuto godersi il Colosseo in una mattina di sole del marzo romano, sulla città sono rimaste le ombre della polemica. "Una situazione come quella di stamattina - è ancora Rocca di FdI a parlare - non è degna di una Capitale che si prepara ad ospitare milioni di turisti per il Giubileo e si propone come sede dell'Expo 2030".

La replica Anche Davide Bordoni, segretario cittadino della Lega, dice la sua: "Questo dimostra un servizio al di sotto dei livelli minimi". Atac, da parte sua, si scusa. Però aggiunge un dettaglio importante: la scala mobile "serve solo per salire e non per scendere". Che è quello che dice, ma con più veemenza, anche l'assessore comunale alla Mobilità Eugenio Patanè: "La signora è stata aiutata dai vigili ma c'era il montascale che era disponibile per scendere. La scala mobile che non è funzionante è quella in salita quindi si sta montando una notizia sul nulla".