Venezia, si tuffò nel canale dal tetto di un palazzo: turista identificato e multato di 2.000 euro

Sono stati tutti individuati e segnalati alle autorità di frontiera, i quattro giovani inglesi che giorni fa si erano esibiti in tuffi - uno di loro dal cornicione di palazzo - nei canali di Venezia, postando tutto sui social.

Bravate, in violazione dei regolamenti municipali, fatte solo per ottenere più like possibili sul web. La polizia municipale di Venezia, in collaborazione con la polizia di frontiera, ha individuato i quattro inglesi - che non potranno così più rientrare in Italia, perché sarebbero espulsi, e il basista, un giovane veneziano residente nell'edificio che dà su campo di San Pantalon e sul rio adiacente, dal quale il più spericolato dei quattro si era tuffato il 24 marzo scorso. "Subito duemila euro a testa di multa e valuteremo risarcimento danni", scrive su Twitter il sindaco Luigi Brugnaro dando la notizia. "E stiamo ancora aspettando le scuse pubbliche", conclude.