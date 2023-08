Venezia dopo Milano: vandalizzato con graffiti il Ponte di Rialto

Leggi Anche Milano, vandalizzata da writer la Galleria Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo

Venezia nel mirino dei vandali: imbrattato Ponte di Rialto "Ancora una volta Venezia è stata vittima di vandalismi, questa volta a Rialto e al Fontego dei Tedeschi. Venezia, Roma, Firenze, Pisa, Milano. Sono gesti che oramai si ripetono da diverso tempo anche nelle città del Veneto, nonostante i presidi delle forze dell'ordine. Occorre una risposta ferma della legalità. Se occorrono nuovi strumenti li si individuino e si attuino in fretta". Così il presidente della Regione Veneto Zaia, dopo gli ennesimi due atti di vandalismo compiuti a Venezia, nella zona di Rialto, sui negozi del ponte e al Fontego dei Tedeschi.

"Ringrazio le forze dell'ordine e la Polizia Municipale per quanto fanno e per quanto faranno - aggiunge Zaia, - ma quando questi vandali vengono presi una tirata d'orecchi non basta, così come sono un'ulteriore offesa giustificazioni del tipo 'non sapevo che fosse così vecchio'".

"Temo - conclude il presidente della Regione Veneto - che i molti appelli al senso civico, che pur andavano fatti, non abbiano sortito effetto. Credo allora sia necessario rinforzare l'aspetto deterrente e anche quello punitivo. Ad esempio, i responsabili degli atti vandalici potrebbero essere trattenuti fino a che non avranno pagato fino all'ultimo euro il danno provocato".