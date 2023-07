Sfregiò il Colosseo, il turista inglese chiede scusa: "Non sapevo dov'ero"

La paura delle conseguenze

Il giovane ha subito chiesto scusa per il suo gesto. Ai carabinieri ha detto di essere molto turbato e anche preoccupato per le conseguenze del suo gesto. Infatti, gli è stato spiegato che rischia il carcere da due a cinque anni e una multa da 2.500 euro a 15mila euro. Forse anche per paura di dover pagare per l'atto vandalico, Dimitrov ha scritto una lettera alla Procura, al sindaco e al Comune di Roma, dove si legge: "Consapevole della gravità del gesto commesso, desidero con queste righe rivolgere le mie più sentite e oneste scuse agli italiani e a tutto il mondo per il danno arrecato a un bene che, di fatto, è patrimonio dell'intera umanità".