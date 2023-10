Veneto, il sindaco di un paesino toglie il semaforo con il T-red: "No alle multe per fare cassa"

"In questo periodo di crisi - ha aggiunto - le famiglie vanno aiutate e non penalizzate", ha detto il primo cittadino di Solesino (Padova), rinunciando a un "introito" di circa 20mila euro al mese

T-red Solesino (Padova), "no alle multe per fare cassa" Il sindaco, riporta Il Corriere Veneto, ha annunciato il suo "no alle multe per fare cassa". "In questo periodo di crisi - ha aggiunto - le famiglie vanno aiutate e non penalizzate. Ok ai velox come prevenzione e per potenziare la sicurezza, ma non per fare cassa".

Una rotonda al posto del semaforo con la telecamera La telecamera "cattura" infrazioni è stato quindi smontata, così come il semaforo, e al loro posto sta per essere realizzata una rotonda, costruita con fondi regionali, della Provincia, e 200mila euro messi dal Comune.

Stop a infrazioni semaforiche, "scelta logistica e di responsabilità" "Togliere il semaforo, e dunque privarsi delle entrate del rilevatore, è stata anche una scelta, non solo logistica in quanto la rotatoria era attesa da anni in quel punto, ma anche di responsabilità nei confronti dei cittadini - ha spiegato Bentani -. Quell'incrocio andava certo messo in sicurezza, ma non sulle spalle di chi al mattino va al lavoro o sta portando magari i figli a scuola".

Nel 2018 aveva eliminato lo "Scout speed" E questa non è stata la prima volta che il sindaco di Solesino ha deciso di rinunciare alle entrate derivante dalle multe. Nel 2018, infatti, aveva tolto lo "Scout speed", l'occhio elettronico in modalità dinamica installato a bordo dell'auto dalla polizia locale per rilevare gli eccessi di velocità dei veicoli incrociati per strada.

Quali sono i semafori che fanno le multe? Il T-red è un occhio elettronico che controlla non solo se l’auto si ferma con il rosso ma anche se supera o meno la linea di arresto. Anche in quest'ultimo caso scatta la sanzione

Quando scatta la multa con Photored? Photored è un dispositivo collocato agli incroci dotati di semaforo della rete stradale nazionale. La sanzione applicata alla violazione derivante dal passaggio con il semaforo rosso prevede una sanzione pecuniaria con costi variabili da 163 a 200 euro se la violazione viene commessa nel periodo che va dalle ore 22 fino alle ore 7, e la decurtazione di 6 punti patente. La multa con Photored è valida senza contestazione immediata.