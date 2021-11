Nuovo codice della strada: previste multe più salate

di Roberta Fiorentini

Tra le novità inserite nel regolamento l'aumento delle sanzioni a chi occupa uno spazio riservati ai disabili.

Le multe saranno raddoppiate, variando da 168 a 672 euro.

Triplicano invece i punti decurtati dalla patente, che passano quindi da 2 a 6.

Dal 1° gennaio i disabili potranno anche sfruttare le strisce blu, gratuitamente, se i posti riservati sono occupati. Multe fino a 660 euro per usa telefonini alla guida. E patente sospesa da 1 a 3 mesi. In questo caso la sanzione resta invariata, ma vengono vietati anche tablet, notebook, e portatili. La nuova normativa prevede anche parcheggi rosa. posti dedicate elle donne in gravidanza o a genitori che viaggiano con bambini minori di due anni. Un cambiamento riguarda patente e foglio rosa, la cui durata raddoppia, passando da 6 mesi a un anno. L'esame di guida di guida invece potrà essere ripetuto 3 volte. Tra le novità più attese la regole per la circolazione dei monopattini