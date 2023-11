Ex fidanzati scomparsi a Venezia, lo zio di Giulia: "Mia nipote non voleva trasferirsi"

Proseguono le ricerche di Giulia Cecchettin di Vigonovo (Venezia) scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta di Torreglia (Padova). La famiglia della ragazza nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre è stata convocata nella caserma dei carabinieri di Vigonovo, per fornire agli investigatori ulteriori informazioni sui due ex fidanzatini, entrambi 22enni, spariti da sabato senza lasciare traccia.

Dopo gli appelli della sorella e della zia di Giulia, a "Pomeriggio Cinque" è intervenuto sulla vicenda anche lo zio Andrea Camerotto. L'uomo a Myrta Merlino ha spiegato: "Non credo potesse far male un'amicizia come quella che Giulia aveva proposto a Filippo - ha detto in riferimento alla relazione tra i due, difficilmente accettata dal ragazzo -. In merito al trasferimento post laurea a Reggio Emilia di mia nipote, invece, voglio chiarire che Giulia non voleva trasferirsi. Giulia si è scritta a questo ateneo perché Giulia amava molto il disegno, ma non era intenzionata ad andare in pianta stabile. Giulia non aveva deciso di trasferirsi a Reggio Emilia ma, anzi, per risparmiare qualcosa aveva pensato di andare qualche volta a settimana in macchina in giornata. Quindi sicuramente non ha detto a Filippo che sarebbe andata a vivere a Reggio Emilia".

Lo zio di Giulia, inoltre, ha aggiunto un altro aspetto latente che è venuto fuori nelle ultime ore in cui la famiglia della ragazza si è radunata: "C'è un'altra cosa che è emersa tra i familiari, Filippo era un po' più dietro rispetto a Giulia negli esami. Lui si sarebbe dovuto laureare nei primi mesi della primavera proprio perché aveva qualche esame indietro, forse lui sperava di rinviare in qualche modo la laurea di Giulia (che si sarebbe dovuta tenere giovedì 16 novembre e la cui cerimonia è stata per il momento congelata, ndr) e far in modo che lui non restasse indietro"