Giulia scomparsa a Venezia, l'appello della zia all'ex fidanzato: "Riportacela"

L'appello della zia di Giulia

A "Mattino Cinque News" la zia della ragazza ha voluto lanciare un appello ai telespettatori per far in modo di ritrovare i due ragazzi su cui si stanno svolgendo ricerche a tappeto in una zona vasta che va da Trento a Belluno. "Erano rimasti amici e altre cose non vorrei dirle - ha spiegato la donna in collegamento con Federica Panicucci -, si sono visti per passare qualche ora in amicizia e non sono più tornati. Io vorrei fare un appello a Filippo e Giulia, di ritornare. E a tutte le persone che vivono nei posti in cui quest'auto sarebbe passata di avere il grande senso civico di stare attenti a qualsiasi tipo di segnale e di segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi segnale che ci permetta di riavere a casa i ragazzi. Li stiamo aspettando entrambi". La donna, poi, si è rivolta direttamente al ragazzo: "A Filippo voglio dire: chiama i tuoi genitori, sentili perché sono tanto in apprensione per te e ti aspettano, vogliono aiutarti - ha detto -. Noi ti chiediamo di riportarci Giulia, tornate insieme vi aspettiamo". Poi la donna ha voluto sottolineare di nuovo che i ragazzi sono scomparsi a bordo di una Fiat Grande Punto di colore nero, targata FA015YE.