Ex fidanzati scomparsi a Venezia, la sorella di Giulia: "Filippo era possessivo e geloso"

In diretta a "Mattino Cinque News" Elena, la sorella della ragazza scomparsa con il suo ex fidanzato: "Dopo le 22:43 di sabato non ha più risposto"

In collegamento con "Mattino Cinque News" parla Elena, sorella di Giulia Cecchettin di Vigonovo (Venezia) scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta di Torreglia (Padova). I due ex fidanzatini, entrambi 22enni, sono spariti da sabato e nonostante le ricerche incessanti e gli appelli sui social degli amici ancora non si hanno notizie. "Non voglio pensare al peggio ma non è facile non arrivare a quella conclusione. Sto cercando di essere forte ma ho paura che Filippo le abbia fatto del male. In cuor mio spero che sia con lui volontariamente. L'ultimo suo messaggio mi è arrivato alle 22:43 circa di sabato poi non ha più risposto" ha commentato la ragazza.

"Anche se si erano lasciati uscivano insieme con il gruppo dell'università. Tante volte Giulia non aveva voglia di uscire, lo faceva solo per lui perché insisteva tanto. Non mi ha mai raccontato reazioni violente fisicamente da parte di Filippo, ma non ero serena perché questo continuare a vedersi anche dopo la rottura sapevo che non la faceva stare bene - ha proseguito la sorella Elena - Giulia non ha mai dato motivo a Filippo di essere geloso, lui lo era anche quando mia sorella passava del tempo con me. Non mi lasciava tranquilla saperla con una persona così possessiva, io sono sempre stata molto protettiva nei suoi confronti".

In conclusione Elena Cecchettin lancia un appello ai due ragazzi: "Vi prego tornate a casa, vi stiamo aspettando tutti e siamo molto preoccupati. Qualunque cosa sia successa oggi non è più rilevante, troveremo una soluzione".