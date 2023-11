Ex fidanzati scomparsi nel nulla, il padre della ragazza: "Oggi sarei dovuto essere alla laurea di mia figlia"

Continuano le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati scomparsi sabato da Vigonovo (Venezia). Si allargano fino in Austria perché la Fiat Punto su cui viaggiavano i due giovani sarebbe stata rintracciata per l'ultima volta in Alto Adige, proprio verso l'Austria. In collegamento a "Mattino Cinque News" il papà di Giulia racconta che oggi sarebbe dovuto essere proprio alla laurea di sua figlia e poi si rivolge direttamente a Filippo, l'ex fidanzato della 22enne e dichiara: "Riportamela a casa".

Giulia, studentessa di Ingegneria all'Università di Padova, avrebbe dovuto laurearsi oggi, giovedì 16 novembre. La ragazza lunedì mattina avrebbe dovuto caricare il file della tesi sul portale dell'ateneo, atto che non è stato portato a termine da Giulia perché scomparsa, insieme a Filippo, sabato sera. "Adesso non dovrei essere qui, ma a Padova a celebrare un evento felice - dichiara il padre di Giulia - e questo mi rattrista un sacco. Se l'intenzione di Filippo era quella di non far laureare Giulia posso dire che l'ha ottenuta, ma adesso riportala a casa. Festeggeremo la laurea in altro modo. Anzi festeggeremo sicuramente: voglio mantenere un barlume di speranza".

"Non voglio pensare al peggio - continua il padre di Giulia - l'altro giorno entrando in casa pensavo che lei mi diceva 'Ciao papino', questo modo di chiamarmi voglio sentirlo ancora". L'uomo, convinto che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà, si rivolge direttamente all'ex fidanzato della figlia e gli dice: "Filippo portacela a casa perché vogliamo riabbracciarla. Darò un abbraccio anche a te per questo atto di amore che potresti fare nei suoi confronti", conclude.