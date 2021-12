Covid, sequenziata variante Omicron in Veneto: positivo 40enne, sta bene

Ansa

E' stato individuato in Veneto un caso di variante Omicron del Covid. Lo ha reso noto il governatore Luca Zaia. La variante è stata sequenziata nel materiale genetico di un 40enne vicentino, che al momento non ha particolari problemi. Sono risultati positivi al coronavirus anche la moglie e uno dei due figli dell'uomo, ma per loro la sequenziazione è ancora in corso.