I No Tav hanno occupato l'autostrada Torino-Bardonecchia per protestare contro il cantiere dell'Alta velocità della linea Torino-Lione. La carreggiata è quindi stata chiusa all'altezza del cantiere dell'autoporto di San Didero, in Val di Susa. A scendere in strada qualche centinaio di dimostranti, che hanno dato fuoco ad alcune masserizie. Gli attivisti lanciano pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che proteggono il cantiere.