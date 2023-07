Val di Susa, no Tav incappucciati attaccano i cantieri di San Didero e Chiomonte

Il corteo dei No Tav, appuntamento del Festival Alta Felicità, era partito da Venaus fino a Susa, poi si è mosso verso il cantiere di San Didero, dove è cominciato l'attacco. Gli attivisti hanno strappato diversi metri di filo spinato dalle recinzioni, con cesoie e una scala.

Le perquisizioni

Il 24 luglio la Digos della Questura di Torino aveva perquisito l'area del presidio No Tav dei Mulini e aveva sequestrato materiale che, secondo gli investigatori, era stato utilizzato durante gli assalti. Oltre agli scudi in plexiglass a petardi, bombe carta e abiti scuri per il travisamento, erano state sequestrate corde, rampini e tronchesine.