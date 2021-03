Vaccini, nei prossimi giorni in Italia non più di 200mila dosi in 24 ore | Breton (Ue): "Obiettivo immunità per giugno"

Massiccio impiego dei carabinieri per rispetto norme anti Covid Ansa 1 di 27 Ansa 2 di 27 Ansa 3 di 27 Ansa 4 di 27 Ansa 5 di 27 Ansa 6 di 27 Ansa 7 di 27 Ansa 8 di 27 Ansa 9 di 27 Ansa 10 di 27 Ansa 11 di 27 Ansa 12 di 27 Ansa 13 di 27 Ansa 14 di 27 Ansa 15 di 27 Ansa 16 di 27 Ansa 17 di 27 Ansa 18 di 27 Ansa 19 di 27 Ansa 20 di 27 Ansa 21 di 27 Ansa 22 di 27 Ansa 23 di 27 Ansa 24 di 27 Ansa 25 di 27 Ansa 26 di 27 Ansa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per l'estate il ministro della Salute Speranza si dice "ottimista" e si augura meno restrizioni, ma "questo è ancora un momento difficile". Auspica poi che Ema decida presto sullo Sputnik, ma il commissario europeo sui vaccini Breton sostiene che l'Ue non avrà bisogno dello Sputnik e rilancia l'immunità in Europa per giugno. Poco più di 200mila al giorno la media massima delle vaccinazioni la prossima settimana in Italia, ma la capacità di inoculazione è già il doppio delle fiale.