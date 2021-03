Vaccini, altri disagi a Cremona: Aria non convoca nessuno | Moratti attacca la società regionale: "Incapaci" 

Ancora disagi a Cremona nell'hub vaccinale in Fiera, dove anche questa mattina non si è presentato nessuno per ricevere le dosi a disposizione. Non sono infatti stati inviati gli sms da parte di Aria Lombardia , la società della Regione che gestisce le prenotazioni. Si è ripetuta quindi la stessa scena di sabato : medici e infermieri pronti a inoculare le dosi, ma nessun utente . L'Asst Cremona si è subito mobilitata per chiamare gli aventi diritto.

La Moratti attacca Aria Lombardia: "Incapaci" - Proprio contro Aria si era scagliata la vicepresidente della Regione Letizia Moratti dopo il sabato di caos all'hub di Cremona: "Sono incapaci di gestire le prenotazioni in modo decente, rallentano lo sforzo comune per vaccinare le persone. E' inaccettabile". Eppure, per il secondo giorno di fila quel sistema non ha funzionato. A fermare la macchina è vaccinale è stato infatti un problema al sistema di avviso agli utenti che si erano prenotati sulla piattaforma, con il risultato di zero convocazioni.

Ansa

Il sindaco di Crema: "Dite alla Moratti che il capo è lei" - Il sindaco di Crema pubblica sul suo profilo Facebook l'intervento della vicepresidente regionale via social e commenta: "Sincerità apprezzabile, ma qualcuno spieghi per favore all'Assessore che lei è il capo".

L'Asst chiama over 80 e personale scolastico - A differenza di sabato, quando l'Azienda socio-sanitaria territoriale aveva invitato attraverso messaggi whatsapp la popolazione over 80 e il personale scolastico a recarsi a fare la vaccinazione, domenica il messaggio è stato però opposto: nessuno deve raggiungere la Fiera senza prenotazione. Asst sta gestendo in prima persona le chiamate, sulla base dei nominativi di chi aveva aderito alla campagna: si tratta di persone, sempre solo ultra 80enni e personale scolastico, che avrebbero dovuto essere raggiunte dall'sms della centrale regionale di prenotazione con data, ora e luogo della vaccinazione, ma che invece non hanno ricevuto nulla oppure messaggi sbagliati, con il risultato di creare lunghi spazi vuoti nelle somministrazioni negli hub di Cremona e anche a Soresina.

La speranza è quella di raggiungere comunque il risultato di sabato, quando alla fine, nonostante il disguido, sono state vaccinate 1.100 persone: mai così tante in precedenza.