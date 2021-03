Covid, 20.159 nuovi casi su 277.086 tamponi e altri 300 morti

Sono 20.159 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in flessione rispetto a sabato, quando erano stati registrati 23.832 positivi. I decessi sono stati 300 contro i 401 del giorno prima. Calano, come sempre nel weekend, i tamponi processati: 277.086 contro i 354.480 di sabato.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.376.376, i morti salgono invece a 104.942. Ci sono in Italia 571.672 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 6.291. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.699.762 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 13.526.

Tasso positività risale al 7,2% - Sono 277.086 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 354.480. Il tasso di positività risale di mezzo punto al 7,28% (ieri era al 6,7%).

In terapia intensiva 232 ingressi, +423 ricoverati - Sono 3.448 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 61 più di ieri nel saldo

tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 232 (ieri erano stati 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 unità nelle ultime 24 ore.

In Lombardia dati stabili, 90 morti - Con 46.150 tamponi effettuati, sono 4.003 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile all'8,6% (ieri 8,5%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+15, 806) e negli altri reparti (+35, 6.926). I decessi sono 90 per un totale complessivo di 29.799 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, è sempre la Città metropolitana di Milano la più colpita con 1.094, seguita da Brescia (902), Monza e Brianza (470), Bergamo (314), Pavia (222), Como (197), Mantova (182), Lecco (144), Varese (137),

Cremona (117), Sondrio (78) e Lodi (58).