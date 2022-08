Vacanze a ostacoli, da Venezia a Sorrento: tutti i divieti imposti ai turisti

L'estate 2022 è segnata da un vero e proprio boom di divieti: come spiegato a

, da, per i turisti quest'anno saranno vere e proprie vacanze a ostacoli. Se lo stop alle navi da crociera risulta una doverosa imposizione per salvaguardare la laguna di Venezia e, altri "stop" lasciano qualche perplessità: come quello di mangiare seduti sulle scale o quello di dare cibo ai colombi. Inoltre, proprio in questi giorni, Venezia sta sperimentando il sistema di prenotazione per entrare in città: è solo il primo passo verso l'ingresso a numero chiuso in città per evitare l'overbooking.

i divieti non mancano: nella città campana, infatti, non è più possibile girare a torso nudo o in costume da bagno mentre diventano meno: per accedervi, infatti, bisogna prenotare il proprio ingresso tramite. E come se non bastasse, ci si mette anche la siccità: molti comuni hanno impedito i fuochi d'artificio durante le feste patronali, in quanto la carenza d'acqua non permetterebbe la sicurezza degli eventi. E ancora: in Liguria,, è vietato utilizzare in mare gommoni e gonfiabili: insomma, dopo tutte i divieti imposti dalla pandemia, gli italiani dovranno fare i conti quest'anno con ben altre restrizioni.