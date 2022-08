Estate 2022: questi hotel sono un'esperienza

Centro Tao, un angolo d’Oriente sulle sponde del Garda -

Centro Tao

Park Hotel Imperial

Country House con il profumo del tempo antico - La Bursch

Lusso e benessere a Merano - Villa Eden

Paradis nel cuore della Versilia -

Paradis Hotel

Paradis Agricole

Boutique hotel con vista su Assisi -

Tenuta San Masseo

Country House con eco lodge e cucina stellata -

Country House Villadorata

A Limone sul Garda, il “Paese di lunga vita” fra le più incantevoli località del Lago di Garda, ilall’interno del raffinato, 5 stelle lusso, è da oltre 30 anni il punto di riferimento per chi sceglie di seguire i dettami della medicina tradizionale cinese, che da sempre si occupa di prevenire ancor prima che curare. Niente di meglio di questa rinomata Natural Medical Spa per chi vuole dedicare le proprie vacanze ad un reale e benefico benessere, nella cornice di un elegantissimo hotel dai grandi spazi, che mette a disposizione dei suoi ospiti anche un’Area Wellness e una Spa che utilizza i propri prodotti di fitocosmesi naturale, piscine nel verde di un rigoglioso parco, cucina salutare e – volendo – dietetica e detossinante. Il metodo Tao ha come obiettivo l’ottenimento dell’equilibrio tra le energie, per riarmonizzare l’essenza che scorre in ciascuno di noi, raggiungendo un benessere psico-fisico. Il Centro Tao, attraverso gli accertamenti medici ed energetico-funzionali, le terapie di riequilibrio nutrizionale, energetico e fisico e le lezioni di Tao, conduce gli ospiti a intraprendere la “Via del benessere”, che permette di vivere in armonia e in salute. Il tutto sotto la guida esperta di uno staff di professionisti, tra cui naturopati, agopuntori e massaggiatori, coordinati dalla passione della fondatrice e ideatrice Arianna Risatti. Fra i molti programmi, di varia durata e mirati ad affrontare problematiche diverse, ciascuno può trovare quello più adatto, grazie alla consulenza di medici ed esperti.è un piccolo borgo fuori dal tempo, nel cuore dell’Alta Valle Cervo, ad Oretto, a solo un’ora da Torino e Milano. Lo compongono diverse unità abitative collegate tra loro, secondo il progetto di Barbara Varese, che nel 2018 ha restaurato la storica dimora di famiglia e riqualificato il borgo con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere un turismo etico. A La Bursch si respira un clima di un tempo antico in un contesto familiare, ricco di fascino e di mistero. Il ristorante è guidato dalla giovane executive Chef Erika Gotta, che propone una cucina autentica, fatta di ricerca e sperimentazione, utilizzando solo prodotti provenienti da piccoli produttori locali e in perfetta sintonia con la filosofia del luogo., 5 stelle lusso a Merano, è un luogo incantato dove recuperare le energie, rilassarsi e dedicarsi alla cura del proprio corpo, grazie ai sofisticati servizi di Longevity Medical & Beauty e percorsi di remise en forme personalizzati. L’estate dell’hotel si colora anche di scintillanti eventi e iniziative per celebrare la bella stagione all’insegna del relax e della raffinatezza. Il 4 agosto sarà dedicato alla promozione della longevità in salute e Villa Eden accoglierà il prof. Luigi Fontana, medico e scienziato, considerato uno dei massimi esperti mondiali nel campo della nutrizione e degli stili di vita nel promuovere la longevità in salute. Per celebrare il ferragosto, Villa Eden attuerà un programma ricco di attività e curiose iniziative, ma soprattutto delizierà i suoi ospiti con i piatti della Mindful Cuisine dello chef Marcello Corrado. In estate per tutti coloro che sceglieranno di soggiornare a Villa Eden per 4 o 7 notti, è prevista una notte di pernottamento in omaggio.sono due indirizzi di charme nel cuore della Versilia, a Pietrasanta (Lu). In centro, il Paradis Hotel è stato inaugurato lo scorso luglio con l’obiettivo di creare un luogo in cui godere di assoluta tranquillità e dell’ospitalità più raffinata. Tutto dentro il Paradis è lo specchio dell’arte de vivre più autentica: dalle stesse mura cinquecentesche del palazzo con il loro imponente torrione, al pregiato marmo che adorna gli interni, fino ad arrivare ai quadri e alle sculture che decorano corridoi e stanze. A circa un chilometro di distanza, immerso in 8 ettari di verde di un’azienda agricola 100% biologica, è stato appena inaugurato l’agriturismo di lusso Paradis Agricole. Gli ospiti hanno la possibilità di lasciarsi andare alla vita di campagna, alla convivialità, andando a raccogliere la frutta dagli alberi e la verdura negli orti che poi possono decidere di cucinare o farsi cucinare dallo chef. C’è anche la possibilità di assistere a degli show cooking. Colazione, pranzo e cena vengono consumati in un grande tavolo all’esterno, rigorosamente in compagnia, così come le serate d’estate che vengono organizzate attorno ai temi della tradizione toscana, del cinema e della musica. A fare da cornice ci sono lezioni di yoga, risvegli muscolari, sauna, spazi benessere, passeggiate nel verde e nuotate nella piscina con vista.In una perfetta combinazione di lusso, tradizione, comfort, design e personalità, laè un angolo di paradiso ai piedi di Assisi, in Umbria, immerso tra natura, arte e spiritualità. Un boutique hotel con una straordinaria vista panoramica sulla città e sulla Basilica di San Francesco, un’oasi di pace immersa nel verde per ristorare il corpo e la mente. Un luogo capace di far vivere un profondo relax, attraverso i colori e i profumi di un territorio denso di storia, con una SPA riservata solo agli ospiti. Situato in una posizione strategica, lontano dal traffico, ma a due passi dalle principali strade che conducono alla scoperta dei borghi più belli dell’Umbria, poco distanti. E a pochi minuti dall’aeroporto, dove poter comodamente atterrare.è un’incantevole buen retiro a pochi chilometri da Noto, immersa tra le colline incontaminate dell’omonima e nota valle siciliana. La struttura, ricavata da un antico palmento dove si produceva olio risalente alla fine dell‘800, a seguito di un attento restauro si è trasformata in una residenza contemporanea di grande charme. La compongono una serie di spazi, tra suite di lusso, moderni eco lodge all’avanguardia dotati di plunge pool private. Il ristorante è curato dalla chef 1 Stella Michelin Viviana Varese e l’area benessere ha la piscina con acqua arricchita da una miscela di sali naturali dalle proprietà benefiche per trasformare i momenti di relax in un’occasione anche di salute e benessere. Circondata da una rigogliosa tenuta di 22 ettari tra ulivi, mandorli, limoni, arance e un piccolo vigneto, tutti coltivati con metodo biologico nel pieno rispetto della natura e del suo ecosistema originario, Country House Villadorata è un contesto bucolico e suggestivo per chi vuole rilassarsi ed interrompere la frenesia del quotidiano, abbandonandosi alle meraviglie offerte dalla campagna siciliana e concedendosi una vacanza raffinata.