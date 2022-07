Dalle montagne al mare: vacanze di vero benessere

Dalle Dolomiti alla Costa Azzurra, ecco qualche idea per recuperare la forma perfetta e tutta l’energia per affrontare al meglio la ripresa dopo le ferie.

Erbe alpine, fieno e Dolomiti -

Granbaita Dolomites

Fanghi ed acque termali -

Ermitage Medical Hotel di Abano

La salute dall’uva -

Castello di Spessa Golf Wine Resort & SPA

Talassoterapia, il benessere che viene dal mare -

Thalazur

Benessere per il corpo e la mente -

Cappuccini Resort

Le Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, sono una potente ricarica naturale, una cornice unica in cui immergersi per vacanze nel segno del benessere. A Selva di Val Gardena, il(raffinato e storico hotel a 5 stelle) organizza per i suoi ospiti escursioni e pedalate con guide private dell’albergo e mette a loro disposizione bici elettriche ed attrezzatura. Al rientro in albergo, gli ospiti sono avvolti dal benessere della Savinela Spa, con i benefici delle acque calde a 30° delle grandi piscine interna ed esterna, rivitalizzate secondo il Metodo GRANDER, che ne potenzia le caratteristiche naturali e gli effetti positivi. Nei suoi oltre 2.000 mq di estensione, la Spa propone un percorso di benessere unico nel suo genere che valorizza – nei trattamenti e nei prodotti utilizzati - i principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti. La sauna finlandese, il bagno turco al vapore e quello aromatico, le saune al fieno e al cirmolo, la sauna panoramica e quelle private per chi desidera la massima privacy, sono ideali per purificare il corpo, eliminare le tossine, rafforzare il sistema immunitario. Benefici sono anche l’oasi salina con grotta e piscina e la doccia di neve. Fra i molti trattamenti per una rémise en forme profonda, ci sono Alpine Ritual Steviola, con bagno di fieno che previene problemi alle vie respiratorie, seguito da un massaggio; Detox – Skin Regimen, trattamento viso detox con azione anti-age per pulire in profondità la pelle dai metalli pesanti, particolarmente adatto a chi vive in città con effetto chelante e con longevity complex; Pinda Sweda, un trattamento con sacchettini riscaldati contenenti erbe di montagna, personalizzabile in base alle esigenze, che vengono passati sul corpo e grazie all’olio rilasciano i principi attivi. Il benessere continua poi a tavola, con il Menu à la carte dello chef Andrea Moccia, una ricchissima varietà di proposte fra cucina tradizionale altoatesina (che punta alla freschezza delle materie prime locali, anche di piccoli produttori) e raffinati piatti che interpretano la cucina mediterranea e internazionale.“Alla salute si pensa in vacanza”: mai come oggi è attuale il motto dell’, fra i più noti alberghi delle Terme Euganee (in Veneto, la principale area termale europea) che da oltre 15 anni ha arricchito la tradizionale offerta termale con la creazione del primo Medical Hotel in Italia. Il suo Centro medico-specialistico di Riabilitazione e Medicina Fisica permette di coniugare i benefici di una rilassante vacanza termale con i migliori risultati ottenibili sul piano della prevenzione e della riabilitazione, in particolare in ambito ortopedico e neurologico. Ai programmi di soggiorno e cura che integrano terme e medicina specialistica sia a indirizzo preventivo che riabilitativo, e al Programma FIT per un dimagrimento equilibrato e stabile, si sono aggiunti un servizio di valutazione pneumologica e un percorso dedicato alla Sindrome complessa post Covid per persone guarite che non riescono a tornare pienamente alla vita attiva. Il protocollo Terme sicure garantisce un soggiorno in totale sicurezza, da vivere negli ampli spazi dell’hotel, con giardini dove fare movimento all’aria aperta, 1000 mq delle piscine interna ed esterne con acqua calda termale e uno stabilimento termale interno dedicato alla fango balneoterapia, le cui proprietà attive antiinfiammatorie sono scientificamente certificate da un brevetto europeo. Per chi ha poco tempo, il programma Check Up in un week end permette di fare nel giro di tre giorni check up completo per misurare in modo rigoroso la propria condizione fisica, trasformando la vacanza termale in un importante momento per la propria salute. Sempre in un’ottica di prevenzione, durante soggiorni brevi da giovedì a domenica vengono anche effettuati percorsi dedicati a specifiche esigenze in ambito motorio, neuromotorio, cardio vascolare e cardio polmonare.Le proprietà benefiche dei principi attivi contenuti nell’uva e nel vino, conosciuti fin dai tempi antichi, sono oggi alla base dei trattamenti e dei cosmetici della Vinum SPA deldi Capriva del Friuli immerso fra le vigne del Collio, la più pregiata area vinicola del Friuli Venezia Giulia. Cuore della SPA è l’area dedicata alla vinoterapia, declinata in tutte le sue sfaccettature, dalla suite panoramica I Tini con idromassaggi cromoterapici che si effettuano appunto in grandi tini, alla Vinum Vitae Suite dove - dopo un bagno nel vino – si godono benefici trattamenti su lettini sensoriali cromoterapici prima di rilassarsi, sorseggiando un calice di vino, nella sala Le Botti. I massaggi con pietre calde ricavate dal terreno del Collio, i nomi dei trattamenti, le essenze nelle saune all'aroma di uva e mosto, le tisane derivate dalle foglie di vite e succo d'uva: tutto, nella SPA, riconduce all’uva e al vino. I cosmetici naturali agli estratti di uva e di vite sono stati creati appositamente per la Spa, così come l’olio di vinaccioli e al mosto d'uva per i massaggi, lo scrub corpo ai semi di vinaccioli, il fango antiage al mosto d'uva, il profumo d’ambiente. Un corner è dedicato anche alla Grappaterapia, con trattamenti dall'azione antiossidante, antinfiammatoria e tonificante. Nell‘area esterna, incastonata fra il parco storico del castello e il campo da golf, la bellezza della natura si fonde con dettagli esclusivi: la sauna finlandese, il piacere della piscina, i lettini a baldacchino, la vista panoramica dalla Relax Lounge, il rilassante idromassaggio circolare con vista.Antichissima è anche la talassoterapia, la rigenerante cura benessere che trae la sua forza dal mare. Una volta raggiunta l'età adulta, la riserva di oligoelementi e sali i minerali infatti diminuisce e il passare del tempo conduce inesorabilmente all’invecchiamento cellulare. La talassoterapia aiuta a ritardare questi effetti collaterali, grazie al ricorso a tre elementi che rafforzano la barriera immunitaria, ricorrendo a trattamenti idroterapici con acqua di mare, impacchi con fanghi ricchi di sedimenti marini, ginnastica e lunghe passeggiate all’aperto per ossigenare il corpo, godendo dei benefici dell’aria ricca di iodio. Grazie alla sua invidiabile posizione e al suo mare, Antibes (in Francia, perla della Costa Azzurra) è una delle principali località internazionali dove potersi dedicare alla talassoterapia. Fra le strutture che la propongono,vanta il primato di essere stato il primo hotel talassoterapico del Mediterraneo. Molteplici e aggiornatissimi i trattamenti che propone, mirarti anche a curare problematiche specifiche, quali i dolori cervicali o l’emicrania. Per chi vuole dimagrire, la talassoterapia viene abbinata a movimento e regime dietetico. Tutte le cure vengono fatte all’interno della struttura, articolata fra hotel e residence, con piscine d’acqua di mare (una interna e 3 esterne, di cui una riscaldata).Il benessere del corpo passa anche dal benessere dello spirito. Questa la filosofia alla base di Elis, il centro benessere deldi Cologne (Bs), ricavato dalla sapiente ristrutturazione di un antico convento sul Monte Orfano, uno degli indirizzi di charme più raffinati del turismo franciacortino, conosciuto e frequentato anche dai viaggiatori stranieri, che lo amano per le sue atmosfere, la sua assoluta tranquillità, l’eccellente tavola. Un luogo del silenzio, che fa letteralmente staccare la spina dal quotidiano. Elis è pensato non tanto come una Spa tradizionale, ma piuttosto come un luogo di relax e meditazione, dove coccolarsi e dedicare un po’ di tempo a se stessi. Ospitato in una vecchia cascina che si trova all’ingresso della tenuta, si ispira all’antico calidarium romano e abbina metodologie naturali (quali cataplasmi e pratiche fitoterapiche) con percorsi idroterapici con l’impiego di massaggi a idrogetti. Del tutto particolare la piscina coperta, ricavata nella roccia viva del monte, con il soffitto a volte e invitanti giochi d’acqua. Sauna, idromassaggi, grotta con vapore, fontane, percorso Kneipp, una biblioteca, salottini per il relax, terrazza con vista sulla Franciacorta, musica di sottofondo, tutto contribuisce a creare benessere. Si possono seguire programmi (per week-end o settimana) di remise en forme, che vengono personalizzati ed eventualmente abbinati a un regime alimentare naturale e disintossicante. Il tutto accompagnato da passeggiate, ginnastica, esercizi di respirazione nel verde della tenuta. Oppure ci si può coccolare con la Day Spa.