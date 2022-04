Colli Euganei: a spasso tra natura e gioielli dell'architettura

La cittadina di

Monselice

Rocca Federiciana

Castello

Santa Giustina

Sette Chiese,

, piccola ma dal cuore dinamico e fervente di attività, ha un grazioso centro storico nel quale è piacevole passeggiare osservando le vetrine dei negozi che invitano allo shopping. Occorre un po’ di determinazione per affrontare la salita fino allache domina il paese e la valle circostante, regalando ai camminatori uno splendido panorama, mentre è assai più agevole raggiungere il, situato nel cuore del paese e del quale non si deve perdere una visita. L'edificio così come lo vediamo ora è un complesso di più nuclei, tutti edificati e ristrutturati tra l'anno Mille e il 1500. La parte più antica è il Castelletto, con l'annessa Casa Romanica, che risalgono al Mille circa, mentre nel Quattrocento fu realizzato Palazzo Marcello, collegamento fra i due edifici. L'interno del castello ospita il Museo ella Armi, con pregiati esemplari di armature, balestre e spade di ogni genere. A poca distanza dal Castello si trovano la duecentesca pieve die il punto di partenza del percorso devozionale delleideato e costruito da Vincenzo Scamozzi all'inizio del Seicento, su commissione della nobile famiglia veneziana Duodo. Visitando la sequenza delle sette chiesette disposte lungo il pendio del colle, vengono concesse ai pellegrini le stesse indulgenze accordate a chi visita le basiliche maggiori in Roma.

A poca distanza da Monselice si trova il borgo di

Arquà Petrarca,

Francesco Petrarca

La sua casa

Museo del Pianoforte

luogo in cui il poetatrascorse gli ultimi anni della sua vita e dove è sepolto. Il poeta conobbe il borgo nel 1364, mentre si trovava ad Abano per un periodo di cure termali, e se ne innamorò, per la calma che vi regnava e per le atmosfere che gli ricordavano la sua Toscana.riflette questa dimensione: è un edificio piuttosto piccolo ma pieno di fascino e di grazia, tutto spalancato sull’incantevole panorama dei colli, con una bella facciata armoniosa e piccole stanze, intime e raccolte. Il borgo è un grazioso susseguirsi di saliscendi, tra piccole strade e piazzette animate da locali e ristorantini caratteristici. Una perla di cui non si deve mancare la visita è il, all’interno di Villa Centanin, dove si possono ammirare una cinquantina di meravigliosi strumenti, tra cui fortepiani e pianoforti a coda, a tavolo, verticali e di altre forme particolari, di proprietà della Fondazione Musicale Masiero e Centanin e, in parte, provenienti da collezioni private.

Un altro luogo in cui sperimentare intense sensazioni di armonia e di pacificazione è offerto dagli incantevoli giardini di

Villa Barbarigo,

simbolico viaggio verso la perfezione,

giardino barocco,

Labirinto di Bosso,

una via d'uscita.

situata in località Valsanzibio, a pochi chilometri di distanza da Arquà Petrarca e da Monselice. Al centro di questi splendidi giardini si erge La Villa, di proprietà privata e non visitabile, mentre Il parco è aperto alle visite. Oltre a splendide prospettive, alberi secolari fontane e giochi d’acqua, qui si trova un messaggio di positività e di speranza: il giardino, progettato dal grande architetto Luigi Bernini, è stato immaginato come un percorso salvifico, e come unun percorso che porta l’uomo dall’errore alla verità, dall’ignoranza alla rivelazione. Il parco, esempio straordinario diospita oltre 60 statue scolpite nella pietra d’Istria, in gran parte opera di Enrico Merengo, ed altrettante sculture minori che si integrano ad architetture, ruscelli, cascate, fontane, laghetti, scherzi d’acqua e peschiere. Luoghi importanti del percorso salvifico proposto dal giardino sono la simbolica Grotta dell’Eremita, l’Isola dei Conigli, il Monumento al Tempo e soprattutto ilsimbolo delle gravi difficoltà in cui può capitare di perdersi in certi momenti della vita, ma dalle quali è sempre possibile trovare

Infine, chi desidera immergersi completamente nella natura trova moltissimi itinerari per passeggiate sulle colline, sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta, passeggiate per tutte le gambe. Un buon punto di partenza per le esplorazioni del territorio può essere

Casa Marina,

il Centro Visitatori del Parco Regionale dei Colli Euganei. Situato nel comune di Galzignano Terme, sul versante orientale del Monte Venda. Il centro costituisce un vero e proprio laboratorio didattico calato direttamente nell'ambiente naturale e costituisce un punto informativo per quanti, passeggiando lungo i sentieri che attraversano il Parco, desiderano approfondire la conoscenza del territorio euganeo.