Glamping: questa estate la vacanza è natural chic

Il(12 ettari dedicati alla soggiorno-natura nel Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco) è stato tra i promotori in Italia di questo stile di vacanza. Per l’estate 2022 propone le, splendidi lodge di ultima generazione che promettono una vacanza in campeggio, ma dal risvolto decisamente più glam. L'interno è un grande openspace climatizzato con vani distinti da ricercati tendaggi divisori tra le camere e la zona giorno. Con terrazza e area verde di pertinenza, 2 camere da letto, bagno e una terza cameretta in soppalco, ospitano in tutto 6 persone. Una vera vacanza di lusso, con la sensazione unica e straordinaria di essere veramente immersi in un ambiente unico al mondo, che invita alla scoperta del verde e delle due spiagge prospicienti che si fregiano della: Spiaggia delle Conchiglie, una spiaggia privata lunga un chilometro e Spiaggia Barricata, un lungo arenile incontaminato.Quelli che si trovano nell’area del Toblacher See, sull’incantevole Lago di Dobbiaco (BZ), incastonato fra le Dolomiti, non sono semplici chalet ma vere e proprie, che consentono di dormire davvero sotto il classico tetto di stelle. Si chiamanoe sono dedicati a chi ama la libertà ma anche il massimo del comfort. 12 glass cube, realizzati da maestranze locali impegnate a reinterpretare un concetto tradizionale in senso ultra-contemporaneo, utilizzando stoffe e legni del territorio. Quelli di categoria Deluxe hanno anche sauna a infrarossi e una jacuzzi sul terrazzo panoramico. La colazione - bio e con prodotti del territorio - viene recapitata e lasciata davanti alla porta con quad elettrici. Dormire sotto il firmamento, grazie a una copertura trasparente, e allo stesso tempo con la vista sul lago è un’esperienza da togliere il fiato.Una yurta mongola tra le cime appenniniche, affacciata sull’Oasi regionale dei Ghirardi, è il giaciglio notturno dell’itinerario “” proposto da Trame d’Italia, piattaforma online per i viaggiatori alla ricerca del contatto diretto con i luoghi, le tradizioni, le persone, gli aspetti meno noti delle più affascinanti località italiane: due giorni nella natura, un viaggio esperienziale tra lezioni di yoga e massaggi Shiatsu, piatti d’autore, esplorazioni del bellissimo borgo di Compiano e il suo maniero, passeggiate nel bosco di Ca’ Cigolara. In questo contesto autenticamente ecosostenibile sorgonoprovenienti direttamente dalla Mongolia, costruite in materiali naturali e arredate in modo semplice ma molto confortevole. Posizionate su pedane di legno per offrire una migliore coibentazione, sono dotate di luce e servizi igienici esterni, ma ad uso esclusivo.a Sorano in provincia di Grosseto è un agriturismo biologico, glamping e bike resort, ricavato in un'affascinante dimora storica, che nel 1600 era una Dogana e che oggi offre esempi virtuosi di risparmio energetico: il 100% dell'energia usata è prodotta da fonti rinnovabili. Per un soggiorno eco-chic ci sonodi 60 mq, per godere dei piaceri della vita all’aria. La colazione è a buffet con prodotti aziendali biologici o di aziende bio della zona). A disposizione bio piscina di acqua salata e la hot tub di acqua calda, limonaia, giardino e un teatro di paglia per assistere, in estate, al cinema sotto le stelle e a spettacoli di vario genere. La struttura è per soli adulti e può essere prenotata su ecobnb.it.Gli appassionati del vintage possono scegliere di pernottare in uno, in unarestaurata (l’iconico caravan americano anni ‘60 dallo stile unico e luccicante completamente rivestito in metallo cromato) o in unain stile vintage collocati nell’, a Cavriglia (AR) nel cuore delle colline del Chiantishire. Frutto di un recupero sapiente nel design e nelle dotazioni interne i tre mezzi, ristrutturati per essere ancora più unici e particolari, sono collocati in spazi accuratamente studiati per ricreare l’atmosfera retrò a cui si ispirano.a Castel Volturno (CE) è un’opera collettiva che ha portato alla rigenerazione ambientale delle ex cave di sabbia situate sul Litorale Domizio, un’area di circa 400mila mq che, attraverso bonifiche mirate, ha condotto alla nascita della prima Oasi Naturale della Campania. Nell’area, a pochi chilometri dalle principali mete turistiche della regione, si trova, oltre al Plana Resort & SPA, il Glamping formato da tende e Lodge in stile Luxury che galleggiano letteralmente sui laghi adagiandosi su sponde e pontili fluttuanti. La novità del 2022 è la, ideale per accogliere coppie di amici o famiglie, con una, un grande patio esterno con vasca idromassaggio: dal letto si ha una vista mozzafiato. A Laghi Nabi si possono praticare molte attività acquatiche e sportive (mountain bike, birdwatching, lezioni di equitazione) in impianti e spazi progettati nel segno di un autentico turismo ecosostenibile.