Uomo travolto e ucciso da un treno in stazione a Voghera

Un uomo del quale non si conoscono le generalità è stato travolto e ucciso da un treno merci, proveniente da Pavia e diretto a Genova, nella stazione di Voghera, nel Pavese. L'incidente si è verificato attorno alle 14 di martedì: a quanto pare l'uomo sarebbe scivolato finendo sui binari. Il macchinista ha subito azionato i freni di emergenza, ma non è riuscito a evitare l'impatto. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per diverso tempo per consentire agli agenti della Polfer di effettuare gli accertamenti.