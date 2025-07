Deraglia un treno con 100 passeggeri in Germania, morti e feriti

L'agenzia tedesca Dpa riferisce che l'intera zona è stata interessata da violenti temporali e, sebbene il servizio meteorologico non disponga di una stazione di rilevamento proprio nel luogo dell'incidente, sarebbero caduti tra i 30 e i 40 mm d'acqua in un breve lasso di tempo. Questo potrebbe aver causato uno smottamento di detriti dai dossi che circondano i binari: in effetti diversi organi di stampa segnalano come le prime foto dell'incidente avvalorino questa ipotesi.