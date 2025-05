Cesano Maderno (Monza e Brianza), una 14enne muore travolta da un treno

Una 14enne è morta a Cesano Maderno (Monza e Brianza) travolta da un treno al passaggio a livello dell'ex stazione. Il personale del 118, subito intervenuto per soccorrere la ragazzina, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il trasporto su ferro in zona ha avuto pesanti ripercussioni, con interruzioni temporanee della linea tra Palazzolo Milanese e Seveso. Sul caso indagano la polizia ferroviaria e i carabinieri della locale tenenza dell'Arma.