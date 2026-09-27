Le prime risposte sarebbero arrivate non dall'officina, ma dalla casella di posta elettronica certificata. Il 15 luglio 2024 la donna avrebbe ricevuto una sanzione relativa a una sosta effettuata in uno spazio riservato alle persone con disabilità. Una contestazione che avrebbe, immediatamente, insospettito la proprietaria, visto che, secondo la ricostruzione dell'accusa, la proprietaria avrebbe perso completamente le tracce della propria automobile. La donna avrebbe, quindi, contattato il meccanico per chiedere spiegazioni. La situazione, però, sarebbe diventata rapidamente più complessa, perché alla prima multa ne sarebbero seguite altre. Tra le contestazioni ci sarebbe anche quella relativa alla circolazione della vettura nonostante un precedente fermo amministrativo di natura fiscale. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, la donna avrebbe sostenuto di non aver mai autorizzato il meccanico a utilizzare la vettura.