Una richiesta di assistenza per un problema all'auto si sarebbe trasformata in una lunga vicenda giudiziaria. Protagonista è un'avvocata cinquantenne di Trieste, che nel maggio 2024 si trovava a Cervignano del Friuli quando la sua macchina ebbe un guasto al volante. Il mezzo sarebbe stato preso in carico da un meccanico triestino, che però l'avrebbe utilizzata senza autorizzazione accumulando sanzioni per 7mila euro e un fermo amministrativo.
La prima multa arriva via Pec
Le prime risposte sarebbero arrivate non dall'officina, ma dalla casella di posta elettronica certificata. Il 15 luglio 2024 la donna avrebbe ricevuto una sanzione relativa a una sosta effettuata in uno spazio riservato alle persone con disabilità. Una contestazione che avrebbe, immediatamente, insospettito la proprietaria, visto che, secondo la ricostruzione dell'accusa, la proprietaria avrebbe perso completamente le tracce della propria automobile. La donna avrebbe, quindi, contattato il meccanico per chiedere spiegazioni. La situazione, però, sarebbe diventata rapidamente più complessa, perché alla prima multa ne sarebbero seguite altre. Tra le contestazioni ci sarebbe anche quella relativa alla circolazione della vettura nonostante un precedente fermo amministrativo di natura fiscale. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, la donna avrebbe sostenuto di non aver mai autorizzato il meccanico a utilizzare la vettura.
Dagli atti giudiziari emergerebbe inoltre che il meccanico sarebbe stato fermato, mentre era alla guida dell'auto, nonostante avesse la patente sospesa per una vicenda legata alla mancata revisione. Per la proprietaria, il problema diventava, quindi, economico oltre che personale: le sanzioni continuavano ad arrivare a suo nome, mentre l'auto rimaneva fuori dal suo controllo.
La sua richiesta iniziale riguardava il recupero e l'intervento sull'auto, non l'uso personale del mezzo. Quando la situazione si è complicata, l'avvocata avrebbe cercato di trovare un accordo direttamente con il meccanico. La soluzione, però, non sarebbe arrivata e l'uomo avrebbe rifiutato di farsi carico delle multe contestate.
La scoperta con Google Street View
A quel punto la proprietaria avrebbe deciso di cercare autonomamente l'auto. Un dettaglio quasi surreale sarebbe emerso proprio grazie a Google Street View. Cercando l'abitazione del meccanico, la donna avrebbe riconosciuto nella fotografia disponibile online la propria auto parcheggiata davanti alla casa.
Multe per 7mila euro
Tra le diverse sanzioni accumulate, la cifra complessiva che la proprietaria si sarebbe trovata a dover affrontare sarebbe arrivata a circa 7mila euro. La vicenda è ora al centro di un procedimento penale e il caso dovrebbe approdare in tribunale a metà ottobre. Sarà quindi il procedimento giudiziario a stabilire responsabilità e dinamica dei fatti contestati e chi dovrà pagare le sanzioni.