Venezia, schiva un pedone ma bestemmia davanti ai vigili: multa da 102 euro

Il curioso episodio è stato raccontato dalla Tribuna di Treviso e da qualche giorno circola in maniera virale sui social scatenando commenti e ironia a non finire. E non potrebbe essere altrimenti visti i contorni quasi surreali della vicenda avvenuta nelle giornate del Festival del cinema. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano veneto, un 22enne a bordo del proprio scooter avrebbe evitato per un soffio un pedone che aveva appena attraversato la strada incurante del traffico. A salvarlo, la prontezza di riflessi del centauro, che però non ha certo riservato parole di comprensione all'ignaro passante, apostrofandolo con una bestemmia, tanto tonante quanto cristallina.