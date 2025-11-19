Dalle bestemmie alle banali sequenze numeriche fino a Napoli e Juve: ecco le password più usate dagli italiani

Gli specialisti di sicurezza informatica suggeriscono alcune indicazioni fondamentali per ridurre i rischi. La prima è utilizzare password lunghe e complesse, composte da lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. In alternativa, si possono adottare frasi-password, ovvero sequenze di parole facili da ricordare ma difficili da intercettare tramite attacchi automatici. È inoltre consigliabile non riutilizzare la stessa password su più piattaforme e attivare l'autenticazione a più fattori, che aggiunge un ulteriore livello di protezione. L'impiego di un password manager permette infine di generare e conservare in modo sicuro credenziali robuste, riducendo la necessità di memorizzarle manualmente e abbassando il rischio di errori o semplificazioni.