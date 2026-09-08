Un monopattino elettrico equiparato a un ciclomotore. É quello che è successo a Civitanova Marche durante un controllo della polizia locale nel pieno centro della città. Un cittadino nigeriano di 40 anni è stato multato per diverse contravvenzioni per un totale di 7mila euro. La più originale? La sanzione non solo per aver messo un sellino sul mezzo elettrico, ma anche per la sua altezza. L'uomo, infatti, aveva installato sul proprio e-scooter un sedile superiore ai 54 cm previsti dalla legge, catalogando il monopattino, secondo le norme previste, sotto la categoria dei ciclomotori.
Non solo una multa
Il 40enne ha ricevuto altre sanzioni: la più cara quella per la mancanza di patente (5.100 euro), oltre al fermo amministrativo del mezzo. Un altro verbale di 900 euro per la mancanza di assicurazione, con il conseguente sequestro amministrativo del monopattino. L'ultima contravvenzione accertata della lista è la mancata immatricolazione, sarà la prefettura a decidere l'importo che dovrà pagare il nigeriano residente a Civitanova. Questo episodio non è isolato: dal 16 maggio, data in cui è stato introdotto l'obbligo di targa per il monopattino, e dal 16 luglio, quando è stata inserita la necessità di avere l'assicurazione del mezzo, le multe sono fioccate in tutte le città d'Italia.