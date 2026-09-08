Il 40enne ha ricevuto altre sanzioni: la più cara quella per la mancanza di patente (5.100 euro), oltre al fermo amministrativo del mezzo. Un altro verbale di 900 euro per la mancanza di assicurazione, con il conseguente sequestro amministrativo del monopattino. L'ultima contravvenzione accertata della lista è la mancata immatricolazione, sarà la prefettura a decidere l'importo che dovrà pagare il nigeriano residente a Civitanova. Questo episodio non è isolato: dal 16 maggio, data in cui è stato introdotto l'obbligo di targa per il monopattino, e dal 16 luglio, quando è stata inserita la necessità di avere l'assicurazione del mezzo, le multe sono fioccate in tutte le città d'Italia.