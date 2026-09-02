Savona, 38enne sottoposto all'obbligo di firma ruba biciclette e monopattini per recarsi in caserma

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno fatto emergere un peculiare modus operandi da parte del 38enne, persona di fatto senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Quest'ultimo, benché fosse già vincolato all'obbligo di firma presso il comando di Albenga, in più circostanze si sarebbe reso protagonista di alcuni furti di biciclette e monopattini sfruttando proprio il tragitto per adempiere a tale obbligo. Gli elementi investigativi raccolti hanno permesso di ipotizzare che i furti venissero perpetrati dall'uomo poco prima di recarsi in caserma per apporre la firma oppure immediatamente dopo esserne uscito.