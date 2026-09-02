Savona, 38enne sottoposto all'obbligo di firma ruba biciclette e monopattini per recarsi in caserma
I militari lo hanno arrestato. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Imperia a seguito di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria
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Ad Albenga (Savona), un uomo di 38 anni avrebbe rubato biciclette e monopattini per recarsi alla caserma dei carabinieri dov'era sottoposto all'obbligo di firma per altri reati. I militari lo hanno arrestato. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Imperia a seguito di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria.
Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno fatto emergere un peculiare modus operandi da parte del 38enne, persona di fatto senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Quest'ultimo, benché fosse già vincolato all'obbligo di firma presso il comando di Albenga, in più circostanze si sarebbe reso protagonista di alcuni furti di biciclette e monopattini sfruttando proprio il tragitto per adempiere a tale obbligo. Gli elementi investigativi raccolti hanno permesso di ipotizzare che i furti venissero perpetrati dall'uomo poco prima di recarsi in caserma per apporre la firma oppure immediatamente dopo esserne uscito.
In un episodio documentato nei giorni scorsi, e particolarmente significativo ai fini dell'aggravamento della misura cautelare, il presunto responsabile, subito dopo aver formalmente adempiuto all'obbligo prescritto ed essere uscito dagli uffici del comando dei carabinieri, si sarebbe impossessato di un monopattino elettrico regolarmente parcheggiato nelle vicinanze allontanandosi a bordo del mezzo dopo averne divelto il catenaccio.