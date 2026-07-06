L'INTERVENTO A TEMPO DI RECORD

Milano, rapina un turista davanti alla caserma: fermato in pochi secondi

I militari hanno arrestato l'aggressore, un 18enne. Il complice è però fuggito con il bottino, un orologio

06 Lug 2026 - 14:36
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