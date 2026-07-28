Ucciso a coltellate in casa a Corsico, un fermo

Il fermo - spiegano i carabinieri - si è reso necessario per il pericolo di fuga dell'indagato, sprovvisto di una stabile occupazione, di legami familiari e di una dimora sul territorio nazionale. È stato inoltre appurato che il 39enne aveva recentemente cambiato le proprie abitudini di vita e aveva cominciato a utilizzare una serie di accorgimenti, come cambiare dimora e utenze telefoniche, per sottrarsi alle possibili ricerche. L'uomo è ora in carcere a San Vittore.