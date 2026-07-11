A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dall'appartamento accanto. Quando i pompieri sono entrati hanno trovato il cadavere, già in stato di decomposizione. Il corpo presentava diverse ferite da coltello all'addome. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, procedendo per il reato di omicidio.