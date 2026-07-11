Milano, 40enne italiano trovato morto in casa: aveva diverse ferite da taglio all'addome
Il cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a Corsico, nell'hinterland milanese. A dare l'allarme i vicini, che sentivano un forte odore
© Carabinieri
Il cadavere di un uomo è stato trovato verso sera in un appartamento di un palazzo di Corsico, in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 40 anni, con precedenti di polizia, la cui identità non è ancora stata resa nota.
Chi è la vittima: il ritrovamento del corpo e le indagini
A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dall'appartamento accanto. Quando i pompieri sono entrati hanno trovato il cadavere, già in stato di decomposizione. Il corpo presentava diverse ferite da coltello all'addome. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, procedendo per il reato di omicidio.