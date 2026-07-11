Indagini in corso

Treviso, precipita con il parapendio in un vigneto: morto 53enne

Non è ancora chiaro cosa ha causato la tragedia. Inutili i soccorsi, arrivati anche in elicottero

11 Lug 2026 - 17:38
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© Istockphoto

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È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. 

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La dinamica e le indagini

 Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, con due ambulanze e l'elisoccorso, per il 53enne non c'era più nulla da fare.

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