Sulmona, trovano bancomat e tentano acquisti su OnlyFans: indagati tre giovani

Avrebbero trovato una carta di credito smarrita e l'hanno utilizzata per acquisti sulla piattaforma OnlyFans. Per questo, tre giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni sono indagati in concorso dalla Procura di Sulmona (L'Aquila) con l'accusa di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Dopo un primo avviso di garanzia ad un 20enne, sono stati aggiunti nel registro degli indagati altri due ragazzi che sarebbero coinvolti nella vicenda. I fatti risalgono ai primi mesi di quest'anno, quando una signora di Sulmona aveva denunciato lo smarrimento del proprio bancomat.
Secondo la ricostruzione investigativa, il 20enne indagato avrebbe trovato la carta per strada e coinvolto gli altri due nel tentativo di effettuare acquisti online, inserendo i dati della carta per fruire di servizi su OnlyFans. Tentativi falliti perché la proprietaria aveva già bloccato la carta. Gli investigatori sono comunque riusciti a ricostruire i tentativi di utilizzo attraverso le tracce telematiche e le utenze telefoniche impiegate durante le operazioni, elementi che hanno portato ad indagare i tre giovani.