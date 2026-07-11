Sulmona, trovano bancomat e tentano acquisti su OnlyFans: indagati tre giovani

Avrebbero trovato una carta di credito smarrita e l'hanno utilizzata per acquisti sulla piattaforma OnlyFans. Per questo, tre giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni sono indagati in concorso dalla Procura di Sulmona (L'Aquila) con l'accusa di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Dopo un primo avviso di garanzia ad un 20enne, sono stati aggiunti nel registro degli indagati altri due ragazzi che sarebbero coinvolti nella vicenda. I fatti risalgono ai primi mesi di quest'anno, quando una signora di Sulmona aveva denunciato lo smarrimento del proprio bancomat.