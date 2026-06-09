OnlyFans, influencer nei guai: "Nascosti al Fisco 140mila euro"

Il centro della sua attività professionale sarebbe OnlyFans, e secondo gli accertamenti della guardia di finanza di Piacenza, anche fonte di redditi mai dichiarati al Fisco. Una content creator ventenne, con circa 150mila follower su Instagram e oltre 1,6 milioni di "Mi piace" su TikTok, avrebbe percepito complessivamente circa 140mila euro senza inserirli nelle proprie dichiarazioni fiscali. A far emergere la presunta mancanza sono state le Fiamme gialle di Fiorenzuola d'Arda, che hanno ricostruito i flussi di denaro riconducibili all'attività svolta online. Secondo quanto emerso, i compensi provenivano principalmente dagli abbonamenti versati dagli utenti della piattaforma e da ulteriori somme ricevute dai follower. L'esito degli accertamenti ha portato a qualificare tali entrate come redditi da lavoro autonomo che avrebbero dovuto essere regolarmente dichiarati e tassati.