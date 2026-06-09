OnlyFans, influencer nei guai: "Nascosti al Fisco 140mila euro"
La giovane, seguita da centinaia di migliaia di utenti, sarebbe una delle creator italiane più seguite e apprezzate su questa piattaforma
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Il centro della sua attività professionale sarebbe OnlyFans, e secondo gli accertamenti della guardia di finanza di Piacenza, anche fonte di redditi mai dichiarati al Fisco. Una content creator ventenne, con circa 150mila follower su Instagram e oltre 1,6 milioni di "Mi piace" su TikTok, avrebbe percepito complessivamente circa 140mila euro senza inserirli nelle proprie dichiarazioni fiscali. A far emergere la presunta mancanza sono state le Fiamme gialle di Fiorenzuola d'Arda, che hanno ricostruito i flussi di denaro riconducibili all'attività svolta online. Secondo quanto emerso, i compensi provenivano principalmente dagli abbonamenti versati dagli utenti della piattaforma e da ulteriori somme ricevute dai follower. L'esito degli accertamenti ha portato a qualificare tali entrate come redditi da lavoro autonomo che avrebbero dovuto essere regolarmente dichiarati e tassati.
Attività svolta con finalità economiche: è lavoro autonomo
"L'influencer, poco più che ventenne, si promuoveva online risultando particolarmente attiva sul web - sottolinea la guardia di finanza di Piacenza - riuscendo nel tempo ad affermarsi come una delle creator italiane più seguite, apprezzate e remunerative di OnlyFans". Secondo la ricostruzione, l'attività era svolta abitualmente e con finalità economiche, caratteristiche che la rendono a tutti gli effetti un lavoro autonomo. Per questo motivo i compensi percepiti avrebbero dovuto essere riportati nelle dichiarazioni fiscali. Ora la pratica passa all'Agenzia delle Entrate, che procederà con il recupero delle imposte dovute e con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa.
Le "tips" e il nuovo fronte dei controlli
Tra gli elementi emersi durante l'indagine figurano anche le cosiddette "tips", ovvero le mance che gli utenti possono inviare direttamente ai creator come forma di sostegno economico. Gli accertamenti hanno evidenziato numerose erogazioni di questo tipo, versate spontaneamente dai follower senza una controprestazione immediata in termini di foto, video o altri materiali esclusivi.