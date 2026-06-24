Dai risultati dell’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Venezia, come riporta il Corriere del Veneto, è emerso che la protagonista è una giovane donna originaria dell’Est Europa e residente nell’area di Mestre. Dal 2021 aveva iniziato a creare contenuti online sulle piattaforme più note del settore, a partire proprio da Onlyfans. Il social permette di pubblicare immagini e filmati espliciti che gli utenti possono visualizzare sottoscrivendo un abbonamento. Sempre dalle indagini è emerso che aveva raccolto nel tempo una platea di 350mila follower e 73 milioni di visualizzazioni, ottenendo guadagni consistenti "in totale evasione d'imposta".