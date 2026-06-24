Una giovane modella veneziana, attiva sulla piattaforma social Onlyfans, è stata multata per non aver pagato 442mila euro di tasse. La giovane donna, quasi trentenne, residente a Mestre, era molto seguita sul suo canale social, vantava 350mila follower e più di 73 milioni di visualizzazioni.
Scoperta l'evasione
Aveva accumulato ben 422mila euro in circa cinque anni. Somma guadagnata vendendo sul proprio canale Onlyfans immagini e video erotici, destinati a un pubblico adulto. Un business redditizio che le avrebbe consentito di guadagnare la somma velocamente ma totalmente "in nero".
Le indagini
Dai risultati dell’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Venezia, come riporta il Corriere del Veneto, è emerso che la protagonista è una giovane donna originaria dell’Est Europa e residente nell’area di Mestre. Dal 2021 aveva iniziato a creare contenuti online sulle piattaforme più note del settore, a partire proprio da Onlyfans. Il social permette di pubblicare immagini e filmati espliciti che gli utenti possono visualizzare sottoscrivendo un abbonamento. Sempre dalle indagini è emerso che aveva raccolto nel tempo una platea di 350mila follower e 73 milioni di visualizzazioni, ottenendo guadagni consistenti "in totale evasione d'imposta".
La multa e il capitale non dichiarato
Sarebbe di oltre 422mila euro il capitale non dichiarato. Alla ragazza, oltre alla contestazione del mancato versamento degli oneri previdenziali e delle imposte, è stata applicata anche la cosiddetta tassa etica, prevista a carico dei soggetti che producono e vendono materiale pornografico.
I finanzieri sono arrivati alla donna monitorando il vasto "mare" dell’offerta di contenuti per adulti sul web: un settore che sempre di più è destinato a essere oggetto di verifiche fiscali, dato che una fetta importante di questo tipo di economia si è spostata sui canali digitali.