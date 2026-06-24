l'attività "in nero"

Onlyfans, modella accusata di evasione fiscale: 422mila euro mai dichiarati

La giovane donna residente a Mestre (Venezia) avrebbe accumulato la somma in cinque anni

24 Giu 2026 - 10:19
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Una giovane modella veneziana, attiva sulla piattaforma social Onlyfans, è stata multata per non aver pagato 442mila euro di tasse. La giovane donna, quasi trentenne, residente a Mestre, era molto seguita sul suo canale social, vantava 350mila follower e più di 73 milioni di visualizzazioni.

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Scoperta l'evasione

 Aveva accumulato ben 422mila euro in circa cinque anni. Somma guadagnata vendendo sul proprio canale Onlyfans immagini e video erotici, destinati a un pubblico adulto. Un business redditizio che le avrebbe consentito di guadagnare la somma velocamente ma totalmente "in nero".

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Le indagini

 Dai risultati dell’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Venezia, come riporta il Corriere del Veneto, è emerso che la protagonista è una giovane donna originaria dell’Est Europa e residente nell’area di Mestre. Dal 2021 aveva iniziato a creare contenuti online sulle piattaforme più note del settore, a partire proprio da Onlyfans. Il social permette di pubblicare immagini e filmati espliciti che gli utenti possono visualizzare sottoscrivendo un abbonamento. Sempre dalle indagini è emerso che aveva raccolto nel tempo una platea di 350mila follower e 73 milioni di visualizzazioni, ottenendo guadagni consistenti "in totale evasione d'imposta". 

La multa e il capitale non dichiarato

 Sarebbe di oltre 422mila euro il capitale non dichiarato. Alla ragazza, oltre alla contestazione del mancato versamento degli oneri previdenziali e delle imposte, è stata applicata anche la cosiddetta tassa etica, prevista a carico dei soggetti che producono e vendono materiale pornografico.

I finanzieri sono arrivati alla donna monitorando il vasto "mare" dell’offerta di contenuti per adulti sul web: un settore che sempre di più è destinato a essere oggetto di verifiche fiscali, dato che una fetta importante di questo tipo di economia si è spostata sui canali digitali.

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