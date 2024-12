Uccise la ex 29 anni fa in Svezia, a 75 anni condannato all'ergastolo in Italia

Nella requisitoria aveva citato un caso analogo, quello di Roberta Ragusa, il cui marito Antonio Logli è stato arrestato e condannato malgrado l'assenza del cadavere. Citando la sentenza della Cassazione aveva detto: "Non è morte accidentale altrimenti avremmo trovato il corpo, e allora è sicuramente una morte omicidiaria". Soddisfazione anche per il collega Matteo Giobbi: "Le speranze c'erano, però è evidente che nel corso di un processo e di un'indagine, ci sono tanti momenti in cui le cose possono andare bene o meno bene. L'importante è avere ben chiaro un obiettivo finale e noi pensavamo di averlo, senza nessun tipo di problema, nel dover andare avanti". "Siamo veramente molto contenti per noi e per la famiglia, che purtroppo non è riuscita a reggere alle emozioni di venerdì ed è tornata in Svezia. L'abbiamo già contattata e sono felicissimi, perché anche se questo processo non restituirà loro Sargonia, riusciranno però a mettere un punto a questa vicenda durata trent'anni" ha detto l'avvocato Francesco Rubino, parte civile della famiglia di Sargonia Dankha. "Eravamo convinti che la Corte avrebbe creduto alle nostre ricostruzioni - ha aggiunto - che ci fossero prove sufficienti e che il grandissimo lavoro dei poliziotti nel 1995, della procura d'Imperia e poi nostro, per fare aprire questo processo, fosse alla fine riconosciuto". Conclude Rubino: "Ed è stato riconosciuto non solo che Aldobrandi ha commesso un omicidio, ma che l'ha commesso in circostanze particolari, cioè coi motivi abietti: una costante relazione caratterizzata dal possesso e dall'ossessione, quello che ha determinato oggi l'ergastolo".